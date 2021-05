Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nach Schussabgaben: Anzeige gegen 22-Jährigen

Bad Münstereifel (ots)

Am Samstagabend (22.51 Uhr) gingen bei der Polizei Euskirchen mehrere Anrufe ein, die mehrere Schussabgaben gehört haben sollen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten in der Dr.-Greve-Straße konnte in einem kontrollierten Fahrzeug eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen einen 22-Jährigen aus dem Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz wurde eine Strafanzeige wegen einer Straftat gegen das Waffengesetz gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell