Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum vom 01.10.2021, 11:00 Uhr bis 02.10.2021, 07:45 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Hebeln an der Hauseingangstür in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Röhrkenstraße in Hattingen. Anschließend flüchteten sie unerkannt und ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50,- Euro.

