Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Berauschter Rollerfahrer

Zittau (ots)

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 24. Mai 2021 gegen 18:25 Uhr auf der Brückenstraße in Zittau einen 60- jährigen Deutschen, welcher mit einem E-Roller fuhr.. Die Kontrolle wurde durchgeführt, da der Mann keinen Helm trug. Bei der Kontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 60- Jährigen war und der durchgeführte Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 0,7 Promille an. Die weitere Sachbearbeitung hat die Landespolizei übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell