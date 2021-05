Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Hindernis bereitet, Signal zerstört, Bahnsteigendschild umgerissen - ZEUGENAUFRUF -

Bischofswerda / Bautzen (ots)

Eine Regionalbahn, welche auf dem Weg von Dresden in Richtung Görlitz war, prallte am 23. Mai 2021 gegen 00:40 Uhr am Bahnhof Neukirch / West gegen eine Weichenabdeckung. Bislang unbekannte Täter entfernten die Weichenabdeckung und stellten diese in eine Weiche, sodass die Regionalbahn diese überfuhr. Die Abdeckung verklemmte sich zwischen Schienenkopf und Bremsbacke und konnte nur mittels Brechstange gelöst werden. Im Anschluss konnte die Regionalbahn gegen 02:00 Uhr ihre Fahrt fortsetzen.

Während der Anzeigenaufnahme stellten Bundespolizisten dann fest, dass das aufgestellte Bahnsteigendschild umgerissen wurde.

Gegen 08:00 Uhr mussten Bundespolizisten dann erneut zum Bahnhof Neukirch/ West, da nun noch die Beschädigung eines Signals festgestellt wurde. Auch hier fertigten die Polizisten Fotos und ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu den Geschehnissen am Bahnhof Neukirch / West geben können, sich unter der Telefonnummer 03586 / 76020 bei der Bundespolizeiinspektion Ebersbach zu melden.

