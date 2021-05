Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Falsche Kennzeichen, gefälschte Plaketten, keine Versicherung

Zittau (ots)

So könnte man kurz und knapp die Kontrolle eines Lexus am gestrigen 19. Mai 2021 gegen 10:00 Uhr in Zittau beschreiben. Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz fiel das Fahrzeug auf, da der TÜV abgelaufen war. Während der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass dies nicht da einzige Problem des 35-jährigen russischen Fahrers sein sollte. Die angebrachten Kennzeichen gehörten ursprünglich an einen Renault Clio, die Zulassungsplaketten waren totalgefälscht und für das Fahrzeug bestand keine Haftpflichtversicherung. Die Kennzeichen wurde sichergestellt und der Lexus verkehrssicher abgeparkt. Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Pflichtversicherung wurden eingeleitet und die Landespolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

