Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Betrüger verhaftet

Löbau / Bautzen (ots)

Einen 35-jährigen Polen, welcher von verschiedenen Staatsanwaltschaften wegen 19-fachem Betrug gesucht wurde, verhafteten Bundespolizisten am 19. Mai 2021 gegen 02:40 Uhr auf dem Autobahnparkplatz "Löbauer Wasser Süd". Zur Verbüßung der Freiheitsstrafe von 1 Jahr, wurde der Mann am heutigen Tag in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell