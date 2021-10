Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Fahrzeugbrand

Backnang: (ots)

Auf der B 14 zwischen Nellmersbach und Waldrems fing am Donnerstagmorgen ein Auto Feuer. Ein 30-jähriger Fahrer eines Renault Espace fuhr gegen 7.50 Uhr in Richtung Backnang, als kurz vor Ende des vierspurigen Ausbaus er von Verkehrsteilnehmern auf diesen Umstand aufmerksam gemacht wurde. Nachdem er selbst das Qualmen seines Autos bemerkte, hielt er auf der linken Fahrspur an und stieg aus. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen anrückten, konnte das Feuer im Motorraum von den anwesenden Personen kontrolliert werden. Am Auto entstand letztlich ca. 2000 Euro Sachschaden. Es muss nun abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war lediglich kurzzeitig voll gesperrt. Anschließend konnten der Verkehr einspurig an dem auf der linken Fahrspur stehenden Auto vorbeigeleitet werden.

