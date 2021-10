Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - versuchter Einbruch - Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Aalen (ots)

Remshalden: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 16 Uhr und Mittwoch, 12 Uhr wurde in der Oberen Hauptstraße ein geparkter BMW von einem bisher unbekannten Autofahrer auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Unfall im Kreuzungsbereich

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr an der Kreuzung Mayenner Straße / Bahnhofstraße. Eine 44 Jahre alte Opel-Fahrerin fuhr trotz roter Ampel in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 63-Jährigen. Glück im Unglück - es blieb beim Blechschaden, keiner der Beteiligten wurde bei dem Unfall verletzt.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Mittwoch im Zeitraum zwischen 7:30 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Maybachstraße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Neustadt: Versuchter Einbruch

Zwischen Sonntag und Mittwoch wurde durch bisher unbekannte Einbrecher die Terrassentüre eines Wohnhauses im Sperrlingweg aufgehebelt. Eventuell wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, weshalb sie unverrichteter Dinge wieder flüchteten. Die Terrassentüre wurde hierbei beschädigt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hohenacker unter der Telefonnummer 07151 82149 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen-Hegnach: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 18 Uhr und 18:45 Uhr beschädigte am Mittwoch ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Oeffinger Straße einen geparkten Mitsubishi und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Remshalden: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Am späten Mittwochabend gegen 23 Uhr wollte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Waiblingen einen Mercedes-Fahrer in Grunbach einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als entsprechende Anhaltesignale gegeben wurden, beschleunigte der Fahrer und schaltete zwischenzeitlich das Licht aus. Beim Versuch vor dem Streifenwagen zu flüchten fuhr der Mercedes-Fahrer von Grunbach nach Buoch, wieder zurück nach Grundbach und schließlich nach Geradstetten, wo er in einer Sackgasse landete. Anschließend flüchteten zwei männliche Personen aus dem Pkw. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 22-jähriger Mann angetroffen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte dieser sowohl Alkohol, als auch Betäubungsmittel konsumiert, zudem ergab sich der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel mit sich führte. Ob der 22-Jährige auch der Fahrer des Pkw war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die zweite Person konnte unerkannt entkommen. Beim 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Waiblingen: Unfallflucht

In der Zeit zwischen 10:35 Uhr und 21:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen in der Fronackerstraße geparkten Mercedes und hinterließ an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

