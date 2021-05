Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Zwei Haftbefehle im Hauptbahnhof Frankfurt am Main vollstreckt

Frankfurt am Main (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main haben am Abend und in der Nacht von Donnerstag, den 27.05.2021 auf Freitag, den 28.05.2021 zwei Haftbefehle vollstreckt.

Das erste Mal klickten die Handschellen am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr bei einem wohnsitzlosen 39-Jährigen, der mit einem Sicherungshaftbefehl vom Landgericht Bad Kreuznach gesucht wurde, da er gegen seine Weisungsauflagen verstoßen hatte. Der Mann wurde in Polizeigewahrsam genommen und wird am heutigen Tag dem zuständigen Gericht vorgeführt.

Die zweite Festnahme erfolgte, als eine Streife gegen 03:00 Uhr am Freitagmorgen einen wohnsitzlosen 23-Jährigen kontrollierte. Er wurde nach einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte schon seit fast zwei Jahren mit einem Haftbefehl gesucht. Der Mann konnte die verhängte Geldstrafe in Höhe von 750 EUR direkt begleichen und eine Freiheitsstrafe damit abwenden.

