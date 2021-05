Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Handydieb festgenommen: Zuerst einen Schlafenden bestohlen und dann in Untersuchungshaft

Frankfurt (ots)

In den Morgenstunden des Pfingstmontags, den 24.05.2021 konnten Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Hauptbahnhof einen wohnsitzlosen 44-jährigen Handydieb festnehmen. Der Mann hatte zuvor einem schlafenden Reisenden im Hauptbahnhof das ca. 160 EUR teure Smartphone entwendet. Nachdem der Geschädigte aufwachte und den Diebstahl auf der Wache der Bundespolizei meldete, konnte anhand von Videoaufzeichnungen der Täter schnell ausfindig gemacht werden. Innerhalb kurzer Zeit wurde der 44-Jährige wieder im Hauptbahnhof angetroffen und festgenommen. Das Stehlgut konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

