POL-RZ: Mit mehr als zwei Promille aber ohne Führerschein unterwegs

17. August 2020 | Kreis Stormarn - 15.08.2020 - Bargteheide

Am Sonnabend (15.08.2020) wurde der Polizei über den Notruf 110 ein vermutlich betrunkener Autofahrer gemeldet, der in Bargteheide aus der Holsteiner Straße in Richtung Bahnhof fahren sollte.

Gegen 19:40 Uhr konnte eine Einsatzstreife der Polizei Bargteheide den VW Lupo ausfindig machen. Das Fahrzeug parkte am Straßenrand des Traberstiegs. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde mit dem 31-jährigen Fahrer aus Bargteheide ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,26 Promille ergab. Zusätzlich stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Da der Bargteheider kurz vor der Kontrolle durch die Polizei noch ein Bier trank, wurden zwei Blutproben entnommen. Auf diese Weise ist es möglich, den genauen Blutalkoholgehalt zum Tatzeitpunkt zu errechnen.

Der Mann wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Die Polizei Bargteheide hat in dem Fall die Ermittlungen übernommen.

