Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tasche samt Inhalt entwendet - Mountainbike entwendet - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Tasche samt Inhalt entwendet

Auf einer Bank vor der Bibliothek in der Kirchstraße vergaß eine Frau am Dienstagmittag gegen 16 Uhr eine orangefarbene Tasche der Marke Benetton mit der Aufschrift "Abele", in welcher sich drei Kinderspardosen in Schweinchen-Form befanden. Die 35-Jährige wollte den Inhalt der Sparschweine anlässlich des Weltspartages auf die Konten ihrer Kinder einbezahlen. Unbekannte entwendeten die vergessene Tasche, wobei sie rund 600 Euro Bargeld erbeuteten. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Unterschneidheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 12.15 Uhr und 13.30 Uhr den Geländewagen eines 51-Jährigen, den dieser im Gewann Reutheck abgestellt hatte. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 bis 4000 Euro geschätzt. Möglicherweise könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein forstwirtschaftliches Fahrzeug handeln. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bopfingen, Tel.: 07362/960225.

Unterschneidheim: Feuerwehreinsatz

Mit insgesamt 24 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren Unterschneidheim und Zipplingen am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr zu einem Brand in die Straße Gänsespen aus. Dort war es zu einem Kaminbrand gekommen, der jedoch rasch gelöscht werden konnte.

Neuler: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit ihrem BMW beschädigte eine 47-Jährige am Dienstag gegen 17.30 Uhr einen hinter ihr in der Schmiedstraße stehenden VW Golf, wobei ein Schaden von rund 1500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Mountainbike entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 8.30 Uhr ein schwarz-blaues E-Mountainbike der Marke Corratec X-Vert Pro Gent. Das Rad, welches mit einem Kettenschloss gesichert im Harzweg abgestellt war, hat einen Wert von rund 3200 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Mountainbikes bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Schaden

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 25-Jährige am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr verursachte, als sie beim Ausparken ihres Mazda einen im Fehrle-Parkhaus abgestellten Ford beschädigte.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Rund 9.500 Euro Schaden

Kurz nach 16 Uhr am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Neuen Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtschaden von rund 9500 Euro entstand. Der 42-jährige Fahrer eines Lkw fuhr zur Unfallzeit am Ford Fiesta einer 22-Jährigen vorbei, da er irrtümlicherweise davon ausging, dass der Ford dort parkt. Die 22-Jährige indes hatte ihrerseits hinter einem parkenden Pkw angehalten, um Gegenverkehr passieren zu lassen. In dem Moment, als der 42-Jährige mit seinem Lkw an ihr vorbeifuhr, scherte auch sie zum Vorbeifahren aus, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Ford der jungen Frau wurde durch den Aufprall gegen den geparkten Mercedes Benz geschoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell