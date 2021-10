Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, angeschossene Katze, Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfall beim Überholen

Am Dienstagabend kam es auf der Lettengasse zu einem Unfall. Eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin wollte gegen 19:30 Uhr nach links in die Josefgasse abbiegen. Hinter ihr befand sich ein 58-jähriger Ford-Fahrer. Als die Mercedes-Fahrerin ihren Abbiegevorgang begann, setzte der Ford-Fahrer zur selben Zeit zum Überholen des Ford an. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Essingen: Vorfahrt missachtet

Ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 09:50 Uhr in der Staufenstraße entstanden. Eine 55-jährige Ford-Fahrerin übersah beim Ausparken aus einer Hofeinfahrt einen auf der Staufenstraße fahrenden 48-jährigen Audi-Fahrer.

Neuler: Bei Fahrbahnwechsel touchiert

Gegen 13:30 Uhr befuhr Dienstagmittag eine 56-Jährige mit ihrem Mazda die Johann-Gottfried-Pahl-Straße. Zur Unfallzeit scherte die Mazda-Fahrerin zum Fahrbahnwechsel aus und prallte gegen den VW eines 29-Jährigen. Der Sachschaden wird mit ca. 3.000 EUR angegeben.

Bopfingen: Aufgefahren

In der Aalener Straße hat sich am Dienstagmorgen ein Auffahrunfall ereignet. Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Golf fuhr gegen 06:55 Uhr auf das Heck eines 36-jährigen Sprinter- Fahrers auf. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Diebstahl aus PKW

In der Zeit von Montag, 19:30 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr wurde durch bislang Unbekannte aus einem Ford, der in der Sebastian-Merkle-Straße abgestellt war, verschiedene darin befindliche Gegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Katze angeschossen

Im Bereich der Erhardstraße wurde vermutlich mit einem Luftgewehr am Dienstagmorgen eine Katze verletzt. Durch den Schuss erlitt das Tier eine Oberschenkelfraktur und musste tierärztlich behandelt werden. Der Schütze ist bislang unbekannt. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei Beteiligten ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Klösterlestraße. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit seinem Transporter auf den VW einer 23-Jährigen auf, welcher auf einen davor befindlichen VW einer 65-Jährigen aufgeschoben wurde. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf 9000 Euro geschätzt.

Mögglingen: Von der Straße abgekommen

Ein 66-Jähriger befuhr am Dienstagnachmittag die B29. Auf Höhe Mögglingen kam er gegen 17.15 Uhr mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung auf und ab und prallt schließlich gegen die Schutzplanken. An dem Pkw entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der Sachschaden auf 9000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell