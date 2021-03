Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kellereinbrüche; Weitere Polizeikontrollen; Kleinkind bei Unfallflucht verletzt - Verursacher dank Zeugen gestellt; E-Mountainbike gestohlen; Geldbörse weg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Kellereinbrüche

Durch die aufgebrochene Außentür drangen ein oder mehrere Einbrecher in das Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Von-Brentano-Straße ein. Aus mehreren danach gewaltsam geöffneten Kellerverschlägen stahlen sie Angelutensilien und Werkzeug im Wert von 750 Euro, ein Bergamont Mountainbike und ein WinoraStyle Touring Damenrad. Aufgrund der Menge der Beute gingen entweder mehrere Täter zu Werke oder einer verlud die Beute. Wer hat zur Tatzeit zwischen 10 Uhr am Freitag, 26 und 10.40 Uhr am Samstag, 27. Februar entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Hinterland/Ostkreis - Weitere Polizeikontrollen

Am 02. März kontrollierte die Polizei Stadtallendorf am Amöneburger Tor in Kirchhain und der Schillerstraße in Stadtallendorf und am 03. März, die Polizei Biedenkopf in der Hainstraße in Biedenkopf. Bei beiden stationären Kontrollen fielen etliche Autofahrer auf. Sie waren zu schnell, nicht angeschnallt, nicht angegurtet oder unter Drogeneinfluss. Am Amöneburger Tor verwarnte die Polizei zwischen 09.30 und 12 Uhr 15 von 20 angehaltenen Autofahrern und in der Schillerstraße zwischen 13.15 und 14.30 Uhr vier von acht. Ein fünfter Autofahrer bog vor der Kontrolle auf einen Parkplatz ab und verließ das Auto zunächst. Nach kurzer Zeit und nachdem er sich vor dem Weidereinstieg vergewisserte, ob die Polizei noch kontrolliert, fuhr er in die entgegengesetzte Richtung wieder weg. ER kam bis zum vorgezogenen Kontrollposten, der den Pkw anhielt. Das Verhalten des 45 Jahre alten Autofahrers hatte einen Grund. Aus dem Auto strömte Marihuanageruch und der Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Mann reagierte dann zunehmend aggressiver und griff die Beamten sogar an, sodass Handfesseln erforderlich wurden. Die Durchsuchung seines Autos förderte dann noch eine geringe Menge Marihuana und einen griffbereit abgelegten Teleskopschlagstock ans Tageslicht. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und der Mann muss sich wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel, wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Widerstand verantworten. In der Hainstraße in Biedenkopf fuhren am Mittwochmorgen innerhalb von zwei Stunden 40 Autofahrer zu schnell. Bei erlaubten 30 km/h blieben alle Autofahrer bei der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in einem Bereich, der mit einem Verwarnungsgeld zu ahnden war. Anzeigen musste die Polizei nicht vorlegen.

Marburg - Kleinkind bei Unfallflucht verletzt - Verursacher dank Zeugen gestellt

Dank gut reagierender Zeugen steht der an einem Verkehrsunfall beteiligte Autofahrer fest. Wie von Zeugen geschildert touchierte dessen Auto beim Abbiegen ein Kinderwagen. Das darinsitzende Kind stürzte heraus und musste ins Krankenhaus. Die Zeugen waren dem wegfahrenden Verursacherfahrzeug gefolgt und informierten die Polizei. Der Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 04. März, gegen 15 Uhr in der Straße AM Richtsberg. Nach den Zeugenaussagen beabsichtigte eine Mutter mit ihrer im Kinderwagen sitzendenden Tochter die Straße Am Richtsberg zu überqueren. Mutter und Kind befanden sich demnach bereits teilweise auf der Straße, als es beim Abbiegen eines roten Auto zur Kollision kam. Der Pkw erfasste den Kinderwagen, wodurch das einjährige Kind herausstürzte. Ein Rettungswagen brachte das Kind ins Krankenhaus, wo es zur Beobachtung blieb. Nach einer ersten Diagnose erlitt das Kleinkind keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Nach dem Unfall fuhr der Autofahrer ohne anzuhalten weiter. Ein Zeuge, der im Begriff stand,in ein Taxi einzusteigen, hatte den Unfall gesehen und folgte anschließend mit dem Taxifahrer dem verursachenden Auto bis in die Leipziger Straße. Dort kam dann die parallel informierte Polizei hinzu. Am Steuer des Autos saß ein 50 Jahre alter Mann. Bei ihm ergaben sich keine Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Marburg - E-Mountainbike am Südbahnhof gestohlen

Die Polizei bittet nach dem Diebstahl eines E-Mountainbikes um sachdienliche Hinweise. Die Tat war zwischen 17.45 Uhr am Mittwoch und 15.30 Uhr am Donnerstag, 04. März am Fahrradabstellplatz des Südbahnhofs in der Frauenbergstraße. Das schwarze Haibike Sduro Full Seven LT 6.0 war mit einem hochwertigen Schloss an ein Verkehrsschild angekettet. Als der Eigentümer zurückkehrte, fand er weder Rad noch Schloss oder Schlossteile vor. Das 29 Zoll Pedelec mit 20 Gängen hat einen Wert von 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Geldbörse weg

"Egal, ob es sich um einen strafbaren Diebstahl handelt oder um eine ebenfalls strafbare Fundunterschlagung - wenn die vermisste Geldbörse mit Ausweisen, Führerschein, Fahrzeugschein, Scheckkarten, Versichertenkarten usw. weg ist, bedeutet das nicht nur den finanziellen Verlust, sondern auch sehr viel Lauferei für die Wiederbeschaffung der Papiere!" Nach einer Anzeige wegen mutmaßlicher Fundunterschlagung vom Samstag, 27. Februar, ermittelt jetzt die Polizei. Wo ist die schwarze Hugo Boss Ledergeldbörse? In der Börse waren u.a. eine Aufenthaltserlaubnis, Führerschein, EC-Karten und Versichertenkarten eines chinesischen Staatsangehörigen. Der Besitzer hat alle möglichen Orte abgesucht und bereits in den Fundbüros nachgefragt - alles ohne Ergebnis. Wer also eine schwarze Ledergeldbörse von Hugo Boss findet, wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell