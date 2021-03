Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Roller sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Wetter - Roller sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Da die Gesamtumstände darauf hindeuten, dass der Roller aus einer Straftat stammt, stellte die Polizei ihn sicher. Bislang vermisst aber niemand das Zweirad, sodass nicht zwangsläufig eine Straftat vorausging. Um genau das zu klären, sucht die Polizei den Eigentümer. Wem gehört der Roller? Wer kann Hinweise geben, die zum Eigentümer führen könnten?

Der Roller stand seit dem 21. Februar abgedeckt mit einer Plane vor dem Anwesen Justus-Vultejus-Straße 4. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den Nutzer des Gefährts. Der Roller befand sich insgesamt in einem desolaten Zustand. An diesem ließ sich weder an der üblichen Rahmenstelle noch anderswo ein Typenschild oder eine eingestanzte Rahmennummer oder eine Herstellerbezeichnung finden. Spuren deuten auf eine Manipulation und ein mutwilliges Entfernen hin. Das angebrachte halbe Versicherungskennzeichen stammt aus dem Jahr 2017. Zu erkennen waren nur noch die schwarzen Buchstaben PES, die Zahlen fehlen. Die ehemalige Originalfarbe Rot war sehr laienhaft mit Schwarz überdeckt. Die Rücksitzbank und das Helmfach waren aufgebrochen, die Verkleidung größtenteils zerstört oder beschädigt. Der Roller hatte quasi eine offene Stromversorgung durch eine auf der Trittfläche stehende Autobatterie. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

(Zusatz: Ein Bild des Rollers liegt der Presseinformation bei und kann unter www.polizeipresse.de eingesehen und heruntergeladen werden.)

