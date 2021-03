Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Aufbruch - Geschädigte nimmt Täter fest

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 16.03.2021, gegen 12.00 Uhr, schlitzte ein Mann das Stoffdach eines Pkws in der Offenburger Straße in Freiburg auf. Durch das geöffnete Dach, gelang es dem Täter die Fahrzeugtür zu öffnen und aus dem Inneren des Fahrzeuges den darin abgelegten Geldbeutel der Geschädigten zu entwenden. Die Geschädigte, welche die Tat beobachtete, verfolgte den flüchtenden Täter und konnte den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und in ein Gespräch verwickeln. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Deutschen, welcher bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist.

