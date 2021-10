Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Betrug, tätliche Auseinandersetzung,

Aalen (ots)

Westhausen: Kontrolle über Pkw verloren

Auf regennasser Fahrbahn verlor ein 18-Jähriger am Dienstagmorgen kurz vor 6.30 Uhr auf der Kreisstraße 3319 auf Höhe Westhausen beim Überholen eines vorausfahrenden Fahrzeuges die Kontrolle über seinen Opel. Der Pkw überfuhr im weiteren Verlauf einen Leitpfosten, wobei am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3.500 Euro entstand.

Westhausen: Hoher Sachschaden durch Betrug

Im Zeitraum zwischen Freitag und dem gestrigen Montag wurde ein Senior Opfer eines Betruges, wobei ihm ein Sachschaden im sechststelligen Bereich entstand. Der Mann erhielt wohl am Freitag den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der vorgab, das Online-Banking und push-TAN-Verfahren des Seniors aktualisieren zu müssen. Im Rahmen eines weiteren Anrufes generierte er mitunter eine TAN und übermittelte diese. Vermutlich hierdurch erlangten die Betrüger Zugang zum Online-Banking des Geschädigten, er selbst war gesperrt. Am Folgetag stellte er schließlich eine Vielzahl betrügerischer Abbuchungen fest.

Generell gilt:

- Seien Sie bei Anrufen unbekannter Personen, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben, misstrauisch. Rufen Sie bei Ihrer Hausbank an und fragen nach. Suchen Sie hierzu selbst die Telefonnummer heraus. - Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über Ihre persönlichen Daten; geben Sie niemals Ihre PIN oder Zugangsdaten zum Onlinebanking heraus. - Sollten Sie derartige Anrufe erhalten haben und/oder Ihre persönlichen Daten herausgegeben haben, verständigen Sie Ihre Bank und lassen Sie Ihr Konto sperren. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

Neresheim: Tätliche Auseinandersetzung

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 44 und 31 Jahre alten Männern, die sich am Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Hauptstraße ereignete, wurde einer der beiden Beteiligten leicht verletzt. Da einer davon während er polizeilichen Aufnahme des Sachverhaltes über Schmerzen klagte, wurde ein Rettungswagen angefordert. Der Polizeiposten Neresheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Unfallflucht

Ein Zeuge beobachtete am Montagnachmittag kurz nach 17 Uhr, wie der Fahrer eines Audi im Parkhaus Caroline-Fürgang-Straße einen dort abgestellten Skoda beschädigte. Ohne sich um den Sachverhalt zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon; er konnte aufgrund der Zeugenaussage rasch ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

Bopfingen: Aufgefahren

In der Aalener Straße fuhr ein 18-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem VW Golf auf den verkehrsbedingt stehenden Mercedes-Sprinter eines 36-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Rosenberg: Tankstellenüberdachung beschädigt

Auf rund 4500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 39-Jährier am Dienstagmorgen verursachte, als er kurz vor 8.30 Uhr mit seinem Lkw, auf dem ein Kleinbagger geladen war, die Überdachung einer Tankstelle in der Haller Straße beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Am Montagabend gegen 21 Uhr machte sich der Chevrolet eines 60-Jährigen, den dieser zuvor in der Hardtstraße abgestellt hatte selbständig, da an dem Fahrzeug die Handbremse nicht angezogen war. Der Pkw, der auf einer Gefällstrecke abgestellt war, rollte gegen das Tor eines Grundstückes und gegen eine Mauer, wobei ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Renault beschädigte eine 56-Jährige am Montagabend gegen 21 Uhr ein in der Straße Im Laichle abgestelltes Fahrzeug, wobei sie einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro verursachte.

Lorch-Waldhausen: Wildunfall

Eigenen Angaben zufolge wich ein 31-Jähriger am Montagabend gegen 20.40 Uhr auf der B 29 zwischen den Anschlussstellen Lorch-West und Lorch-Ost einem die Fahrbahn querenden Fuchs aus. Dabei kam er den Leitplanken auf der rechten Seite zu nahe, weshalb er wieder stark nach links steuerte. Der 31-Jährige verlor nun die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich um 180° Grad drehte und mit der rechten Front gegen die Leitplanke prallte. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

