Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Mann mit Messer verletzt, Vandalismus, Geldbeutel aus Pkw entwendet

Aalen (ots)

Crailsheim: Vandalismus in Schulgebäude

Eine Person verschaffte sich zwischen Freitagabend 17:30 Uhr und Samstagvormittag 10:00 Uhr Zutritt zu einem Schulgebäude im Dr.-Ascher-Weg. Dort entnahm sie einen Feuerlöscher und versprühte diesen in einem Treppenhaus. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Crailsheim: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 17:40 Uhr wollte eine 24-jährige VW-Fahrerin von der Blaufelder Straße nach links in die Straße In den Kistenwiesen abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 62-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch beide Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Mann mit Messer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02 Uhr stand ein 28-jähriger Mann vor einem Wohnhaus in der Sandgrubenstraße. Dort wurde er von zwei vorbeilaufenden Personen angesprochen und nach Zigaretten gefragt. Als der 28-Jährige ablehnte, gingen die beiden Männer ihn körperlich an und verletzten ihn mit einem Messer leicht im Gesicht. Anschließend entfernten sich die beiden Männer zu Fuß in Richtung Innenstadt. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den beiden Personen um zwei dunkelhäutige Männer im Alter von etwa 30 bis 35 Jahren handeln. Einer der beiden war etwa 175 cm groß, trug eine hellblaue Jeans und hatte eine normale Statur. Der andere Mann war etwa 180 cm groß, hatte eine sportliche Statur und kräftige Oberarme und trug einen dunkelroten Pullover mit Kapuze. Einer der beiden hatte kurze Haare und der andere Dreadlocks. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen, welche sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den beiden Tätern, geben können, unter der Telefonnummer 07951 4800 melden.

Oberrot: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagvormittag zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr einen geparkten VW Transporter in der Straße Im Schönblick. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet darum, dass Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 abgegeben werden.

Michelfeld: Geldbeutel aus Pkw entwendet

Am Montagnachmittag zwischen 13:30 Uhr und 17:30 Uhr schlug ein Dieb die Scheibe eines geparkten BMW auf einem Parkplatz im Rinnener Sträßle ein. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entwendete er einen im Fahrzeug liegenden Geldbeutel. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell