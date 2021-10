Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autos zerkratzt - Unfälle - Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Aalen (ots)

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstagmittag und Montagnachmittag wurde in der Winnender Straße ein geparkter Mercedes auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Pkw mutwillig beschädigt

Am Montag in der Zeit zwischen 14:40 Uhr und 15 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter einen in der Forststraße geparkten Mercedes im Bereich des hinteren rechten Kotflügels und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Frontalzusammenstoß

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 13:20 Uhr in der Remsstraße. Ein 32 Jahre alter Citroen-Fahrer kam auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Audi einer 58-Jährigen. Beide Autos wurden beim Unfall beschädigt, verletzt wurde bei der Kollision aber glücklicherweise niemand.

Plüderhausen: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Durch einen bisher unbekannten Täter wurde am Montagabend ein Altpapiercontainer vor der Bahnhofsunterführung in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Plüderhausen kam mit zehn Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Unfallflucht

In der Nacht auf Dienstag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Lisztstraße beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten Pkw. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß auf einem Parkplatz in der der Straße Im Seefeld gegen einen dort stehenden Pkw BMW und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw BMW entstand ca. 3500 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich am Montag in der Zeit zwischen 11.10 Uhr und 15.45 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel.07191/9090 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

2500 Euro ist die Schadensbilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 15.35 Uhr ereignete. Ein 50-jähriger BMW-Fahrer bog von der Esslinger Straße in die Mozartstraße ab, um dort zu wenden. Beim Zurückfahren stieß er mit einer 48-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die er offensichtlich übersehen hatte. Die Insassen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell