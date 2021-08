Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstähle in Wohnhaus und Bürogebäude in Wardenburg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in Wardenburg zwei Einbruchdiebstähle.

In der Zeit von Samstag, 21. August 2021, 21:45 Uhr, bis Sonntag, 22. August 2021, 22:10 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter auf ein umzäuntes Gelände in der Litteler Straße. Anschließend schlugen sie an dem dort befindlichen Bürogebäude ein Fenster ein und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten.

Die Täter entwendeten ein elektronisches Küchengerät. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Am Sonntag, 22. August 2021, gelangten darüber hinaus bislang unbekannte Täter in der Zeit von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Dietrich-Dannemann-Straße.

Indem die Täter eine Tür beschädigten, verschafften sie sich Zutritt in die Wohnräume und durchsuchten diese. Das Diebesgut beläuft sich auf Bargeld.

Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell