Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210421-270: Notarztwagen auf Einsatzfahrt verunfallt

Waldbröl (ots)

Auf der Homburger Straße ist am Dienstag (20. April) ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) auf einer Einsatzfahrt verunglückt.

Das NEF war gegen 14.15 Uhr mit Martinshorn und Blaulicht auf der Homburger Straße in Richtung Nümbrecht unterwegs und fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich mit der Kreuzstraße ein. Ein aus der Kreuzstraße kommender PKW stieß mit dem NEF zusammen, so dass sich dieses einmal um die eigene Achse drehte. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand; den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.

Der Notarzt stieg noch am Unfallort in den ebenfalls im Einsatz befindlichen Rettungswagen ein, so dass der Unfall keine Auswirkungen auf die Patientenversorgung hatte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell