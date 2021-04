Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210421-269: Alkoholisierter Autofahrer konnte sich Unfallschäden nicht erklären

Morsbach / Reichshof (ots)

Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Autofahrer aus Morsbach vermutlich eine Verkehrsunfallflucht begangen - die Polizei sucht noch nach der Unfallstelle.

Gegen 20.40 Uhr hatte ein Zeuge am Dienstag (20. April) einen Autofahrer gemeldet, der in deutlichen Schlangenlinien von Morsbach in Richtung Reichshof-Erdingen unterwegs war. An der Kreuzung L324/L344 konnte der Wagen von der Polizei gestoppt werden. Der Fahrer, ein 43-Jähriger aus Morsbach, war stark alkoholisiert; ein vor Ort durchgeführter Vortest zeigte einen Wert von über 2 Promille an.

An der rechten Seite seines Autos fanden sich frische Unfallspuren, deren Herkunft sich der Fahrer nicht erklären konnte. Auch die Polizei fand bisher keine passende Unfallstelle; Hinweise diesbezüglich nimmt das Verkehrskommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell