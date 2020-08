Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt in Kleinmaischeid

Kleinmaischeid (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde eine 31-jährige Fahrzeugführerin einer Polizeikontrolle in der Ortslage Kleinmaischeid unterzogen. Durch die eingesetzten Beamten konnte hierbei eine starke Alkoholisierung festgestellt werden, welche sich im Nachgang durch einen Atemalkoholtest belegte. Da sie in diesem Zustand kurz zuvor ihren PKW geführt hat wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen.

