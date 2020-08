Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Garagenbrand in Melsbach

Melsbach (ots)

Am Nachmittag des 29.08.2020 kommt es in der Ortslage Melsbach zu einem Feuer in einer Garage. Durch mehrere Personen wird dieses über Notruf an die Integrierte Leitstelle und die Polizei Straßenhaus gemeldet. Das Feuer wird durch die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach abgelöscht. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

