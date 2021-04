Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200421-266: Tagsüber in Wohnung eingebrochen

Gummersbach (ots)

In die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gummersbach-Steinenbrück ist am Montag (19. April) eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr gelangten die Täter unbemerkt in das Treppenhaus des in der Bickenbachstraße gelegenen Objektes, von wo aus sie im 2. Stock eine Wohnungstüre aufhebelten. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten fiel ihnen ein Portemonnaie mit Bargeld in die Hände. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990.

