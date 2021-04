Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190421-263: Einbruch bei der Feuerwehr

Engelskirchen (ots)

Aus dem Feuerwehrgerätehaus in Engelskirchen-Oesinghausen haben Unbekannte am Wochenende Einsatzgeräte gestohlen. Zwischen 15.00 Uhr am Samstag und 13.00 Uhr am Sonntag warfen die Täter eine Fensterscheibe ein, um in das Gerätehaus an der Oesinghausener Straße einsteigen zu können. Aus einem der Einsatzfahrzeuge stahlen sie im Anschluss zwei Motorsägen und eine Hydraulikschere. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

