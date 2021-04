Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190421-262: Audi flüchtet vom Unfallort

Hückeswagen (ots)

Am Samstag (17. April) ist ein Autofahrer auf der Fürstenbergstraße gegen ein Geländer gefahren und anschließend geflüchtet. Ein Zeuge war gegen 18.45 Uhr durch einen einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden, bei dem ein grauer PKW in einer Linkskurve zu weit nach rechts geraten und vor ein massives Metallgeländer gefahren war. Der Wagen setzte anschließend zurück und flüchtete in Richtung der Goethestraße. Anhand eines am Unfallort aufgefundenen Plastikteils (siehe Foto) geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen Audi, vermutlich vom Typ A 5, gehandelt hat. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einer Zeugin, die dem flüchtigen Fahrzeug noch hinterher gefahren war, sich aber bislang nicht bei der Polizei gemeldet hat. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell