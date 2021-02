Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Harleshausen: Vermisste Person

Kassel (ots)

Seit gestern Abend gegen 20:00 Uhr wird aus Kassel-Harleshausen der 38-jährige Ernst-Helge H. vermisst. Ernst-Helge H. ist mit einem schwarzen VW Bus, Typ California, mit dem amtlichen Kennzeichen KS-N 8990 unterwegs. Der Vermisste ist 178 cm groß, schlank, hat kurze blonde Haare mit Seitenscheitel, trägt eine schwarze Engelbert-Strauß-Hose, einen dunklen Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke mit Felleinsatz und schwarze Puma-Turnschuhe.

Die Polizei in Kassel bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Ernst-Helge H. Bei Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort bitte Nachricht an die Polizei in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell