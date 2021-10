Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 72-jährige Frau von Pkw eingeklemmt - Küchenbrand - Mülleimer auf Bundesstraße geworfen - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb: Müllereimer auf Bundesstraße geworfen

Die Polizei Waiblingen hat Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr eingeleitet. Hintergrund ist ein Unfall, der sich am 15. Oktober 2021 gegen 23 Uhr eignete. Eine Fahrerin eines Audi Q5 befuhr die B14 in Richtung Stuttgart und kollidierte mit einem Metallmülleimer, der dort auf der Fahrbahn lag. Beim Unfall blieb die Autofahrerin unverletzt, ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Ein weiterer Autofahrer, der dem Q5 vorausgefahren war, konnte dem Gegenstand gerade noch ausweichen. Ermittlungen ergaben, dass der Müllereimer im Bereich der Römerstraße demontiert wurde und in Verlängerung dieser Straße auf der dortigen Brücke auf die Bundesstraße geworfen wurde. Ein weiterer Vorfall ereignete sich tags darauf gegen 20.45 Uhr in der Südstraße. Dort wurde ein Stein gegen die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Autos geworfen. Die Scheibe wurde dabei beschädigt. Ob die beschädigten Autos gezielt mit den Gegenständen beworfen wurden, ist noch unklar. Jedoch fielen bei beiden Vorfällen Jugendliche auf, die möglicherweise für die Taten verantwortlich sind. Falls noch weitere Verkehrsteilnehmer auf ähnliche Art und Weise gefährdet worden sein sollten, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Waiblingen in Verbindung zu setzen. Die ermittelnden Beamten bitten noch zur Klärung der Vorfälle um weitere Zeugenhinweise. Diese werden unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 49-jährige Golf-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Mozartstraße. Beim Queren der vorfahrtsberechtigten Bahnhofstraße stieß sie mit einer Fahrerin eines VW T-Cross zusammen. An den beiden Autos entstand 5000 Euro Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Weinstadt: Von Pkw eingeklemmt

Eine 72-jährige Autofahrerin fuhr am Montag gegen 13.40 Uhr in der Straße Fürstengässle aus einer Hofeinfahrt. Sie hielt an, stieg aus und wollte vermutlich sich um ein 5-jähriges Kind kümmern, das im Fahrzeugfond saß. Ihr Pkw Opel Meriva machte sich währenddessen selbständig und stieß gegen einen geparkten Pkw Mercedes GLB. Die Autofahrerin wurde zwischen die beiden Fahrzeuge eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Diese war mit 25 Mann im Einsatz. Die schwer verletzte Frau wurde notärztlich versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Waiblingen: Küchenbrand

Die örtliche Feuerwehr rückte am Montag gegen 15 Uhr zu einem Küchenbrand aus. Sie war mit vier Fahrzeugen inklusive einer Drehleiter und 28 Personen im Einsatz. Bei deren Eintreffen qualmte es bereits sehr stark aus der Dachgeschosswohnung, die sich in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße befindet. Der Bewohner wurde von der Feuerwehr schlafend in der verqualmten Wohnung angetroffen. Der Mann war wohl beim Kochen eingeschlafen, sodass sich Fett auf dem eingeschalteten Herd entzündete. Letztlich konnte der Bewohner von der Feuerwehr noch rechtzeitig geborgen und das Feuer gelöscht werden. Es entstand an der Küche Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

