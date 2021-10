Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Berglen: Drogendealer in Haft

Berglen: (ots)

Ermittler der Kriminalpolizei erlangten Erkenntnisse, dass ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Berglen in Rauschgiftgeschäfte verstrickt sein soll. Zuvor waren im Rahmen einer Postbeschlagnahme 300 Gramm Ampetamin und 22 Ecstasy-Tabletten sichergestellt worden. Bei einer am 19. Oktober 2021 gerichtlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten die Kriminalbeamten weitere 1400 Gramm Amphetamin, 150 LSD-Trips, eine Kleinmenge Marihuana, über 12000 Euro mutmaßliches Dealergeld und sonstige Beweismittel sicherstellen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und tags darauf beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Ein Haftrichter erließ gegen den 29-jährigen deutschen Tatverdächtigen wegen des Verdachts des unerlaubten Rauschgifthandels in nicht geringer Menge einen Haftbefehl, der umgehend in Vollzug gesetzt wurde. Der 29-Jährige befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.

