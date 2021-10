Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Brand, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Crailsheim: Auffahrunfall

Ein 22-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Freitagabend gegen 17:45 Uhr die Tiefenbacher Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 47-jährige Audi-Fahrerin beim Abbiegen in die Nord-West-Umgehung abbremsen musste. Der 22-Jährige fuhr auf den Audi auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro entstand.

Crailsheim: Beim Fahrstreifenwechsel mit Pkw kollidiert

Ein 54-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Freitagnachmittag gegen 14:15 Uhr die Schillerstraße in Richtung der Gartenstraße. Eine 64-jährige VW-Fahrerin befuhr die Schillerstraße ebenfalls und wollte sich nach links auf die Linksabbiegerspur einordnen. Dabei kam es zur Kollision mit dem 54-Jährigen, welcher zuvor mehrere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn überholt haben soll und sich dann ebenfalls in der Linksabbiegerspur einordnete. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro. Zeugen die Angaben zum genauen Unfallhergang geben können, werden gebeten diese beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 abzugeben.

Bühlerzell: Feuerwehreinsatz nach technischem Defekt

Etwa 20 000 Euro Sachschaden entstanden am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr in einer Küche in der Heilberger Straße. Aufgrund eines technischen Defekts kam es zu einem Schwelbrand eines Küchenblocks. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 40 Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Durch das Feuer kamen keine Personen zu Schaden.

Mainhardt: Vorfahrt missachtet

Am Sonntagmittag gegen 11:45 Uhr befuhr eine 80-jährige Ford-Fahrerin die Hauptstraße in Richtung der B14. An der Kreuzung der Heilbronner Straße wollte sie diese kreuzen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 55-jährigen Audi-Fahrers. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Crailsheim: Mehrere Einsatzfahrzeuge beschädigt - Polizeirevier besprüht

Am Samstagmorgen gegen 03:10 Uhr beschädigte ein Vandale drei Einsatzfahrzeuge der Polizei, welche vor dem Polizeirevier in der Parkstraße abgestellt waren. An allen drei Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen beschädigt, sodass dieser Luft verlor. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 350 Euro.

Ebenfalls wurde eine Wand des Polizeireviers am Sonntagmorgen zwischen 01:20 Uhr und 02:00 Uhr durch einen Vandalen mit schwarzer Farbe besprüht. Durch das Graffiti entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

