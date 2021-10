Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Frontalzusammenstoß

Schorndorf: (ots)

Am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr ereignete sich auf der K 1916 ein Frontalzusammenstoß, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 34-jähriger Fahrer eines Skoda Octavia fuhr in Richtung Schorndorf und kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einer 27-jährigen BMW-Fahrerin zusammen, die nicht mehr ausweichen konnte. Der Rettungsdienst verbrachte beide Autofahrer ins Krankenhaus. Soweit bislang bekannt, wurde der Unfallverursacher vermutlich schwer und die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Die örtliche Feuerwehr war zu den Bergungsarbeiten im Einsatz. Mit Stand 8.30 Uhr ist die Fahrbahn noch gesperrt. Die total beschädigten Unfallfahrzeuge sind noch nicht abgeschleppt. Es ist in der nächsten Stunde noch mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Straßenmeisterei leitet den Verkehr um. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 35.000 Euro.

