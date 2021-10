Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Fellbach - Vorfahrtsmissachtung

Am Samstag gegen 16:55 Uhr wollte ein 89-Jähriger mit seinem VW Golf von der Stettener Straße nach links in die Rommelshauser Straße abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer auf der Rommelshauser Straße in Richtung Burgstraße fahrenden 18-jährigen Renault-Fahrerin und es kam zur Kollision. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Korb-Kleinheppach - Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Am Samstag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 40-jähriger Radfahrer einen Feldweg, in der Verlängerung der Endersbacher Straße, in Richtung Waiblingen-Beinstein. Ihm kam kurz nach Ortsende Kleinheppach ein 56-jähriger Radfahrer entgegen. Da beide nicht ausreichend weit rechts fuhren, kam es zur Kollision beider Radfahrer bei der sie jeweils leichte Verletzungen erlitten.

