Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Radfahrkontrollen am Lindenplatz: 54 Verstöße in zwei Stunden

Lübeck (ots)

Im Rahmen des Konzeptes zur Reduzierung von Radfahrunfällen in Lübeck wurden am Montagabend (29.03.2021) erneut Kontrollen am Lindenplatz durchgeführt. In der Zeit von 17:30 - 19.30 Uhr überprüfte die Polizei insgesamt 121 Radfahrende, dabei wurden 54 Verstöße festgestellt.

In elf Fällen fuhren die Radler:innen entgegen gesetzt der Fahrtrichtung, 14 Mal wurde der Gehweg anstelle des Radweges befahren. In 22 Fällen stellten die Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Ausrüstungsmängel an den Fahrrädern fest, zudem wurde drei Mal am Lenker während der Fahrt ein Handy benutzt.

Neben vier sonstigen Verstößen fertigten die Beamten:innen auch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil eine Person ein Einhandmesser verbotswidrig mit sich führte. Des Weiteren wurden zwei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt.

Ein PKW-Fahrer erhielt ein Verwarnungsgeld, weil er unerlaubt auf dem Gehweg parkte. Die Kontrollen werden fortgesetzt. Das Ziel: Gemeinsam sicher Rad fahren in Lübeck.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell