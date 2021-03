Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz

Schwartauer Landstraße: Radfahrerin schwer verletzt

Lübeck (ots)

Montagnachmittag (29.03.2021) ereignete sich in Lübeck St. Lorenz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde. Die Lübeckerin wurde von einem abbiegenden PKW erfasst und prallte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Beamte:innen des 2. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 15:30 Uhr fuhr die 34-Jährige mit ihrem Damenrad auf dem rechten Radweg der Schwartauer Landstraße in Richtung Innenstadt. Als sie den Einmündungsbereich der Triftstraße geradeaus auf der Radfahrfuhrt überquerte, wurde sie von einem Renault Megane erfasst. Der 50-jährige Fahrer wollte von der Schwartauer Landstraße nach links in die Triftstraße abbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtberechtigten Radlerin. Die Lübeckerin prallte gegen die Windschutzscheibe des Renault und blieb schwer verletzt und nicht mehr ansprechbar auf der Fahrbahn liegen. Unter Begleitung eines Notarztes wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen des Verdachts des Fehlers beim Abbiegen eingeleitet.

Während der Rettungsmaßnahmen war die Triftstraße im Bereich der Unfallstelle für knapp 30 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell