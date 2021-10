Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unerlaubte Müllentsorgung, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Fichtenberg: Zigarettenstummel aus Auto geworfen - Anzeige folgte Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, befuhr ein 70-jähriger BMW-Fahrer die Landesstraße von Unterrot in Richtung Mittelrot. Auf Höhe der Einmündung "Heumade" warf der Mann einen glimmenden Zigarettenstummel aus dem Fahrerfenster. Dies wurde von der nachfolgenden Polizeistreife beobachtet und direkt zu Anzeige gebracht. Der Mann muss nun mit einer Geldbuße rechnen.

Braunsbach: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Ford-Fahrer in Braunsbach die Orlacher Straße von der Geislinger Straße herkommend. Dort wurde er von einer Polizeistreife angehalten und eine Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten bei dem Mann während des Gesprächs Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Test bestätigte den Verdacht der Trunkenheitsfahrt. Im Anschluss musste der Mann nun eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell