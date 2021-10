Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trunkenheitsfahrt, Unfall mit Verletztem

Aalen (ots)

Aalen: Anhaltesignale übersehen - Führerschein weg Am frühen Samstagmorgen, gegen 00:15 Uhr, sollte in Oberkochen in der Heidestraße Kreuzung Albert-Schweizer-Straße der 59-jähirge Fahrer eines Land Rovers einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Über eine längere Strecke reagierte der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale des hinterherfahrenden Streifenwagens. Wie sich bei der nachfolgenden Kontrolle herausstellte, dürfte der Grund hierfür in der Alkoholisierung des Fahrers gelegen haben. Im Gespräch mit dem Fahrer stellten die Beamten später eine verwaschene Aussprache sowie Koordinationsstörungen fest. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest vor Ort bestätigte diesen Verdacht. Er musste in der Folge eine Blutentnahme im Krankenhaus über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde einbehalten. Außerdem fanden die Beamten im Fahrzeug eine Waffe und Munition. Beides durfte der Mann rechtmäßig führen. Jedoch folgt nun ein Bericht an die zuständige Waffenbehörde.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer gestreift und verletzt Am Freitagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, befuhr eine 49-jährige Hyundai-Fahrerin die Königsturmstraße in Schwäbisch Gmünd in Richtung Stadtmitte. Ein 30-jähriger Radfahrer war zu dieser Zeit in derselben Richtung unterwegs. Als die Hyundai-Fahrerin den Radfahrer überholen wollte, streifte sie diesen. Der Radfahrer beabsichtigte im gleichen Moment den Fahrstreifen nach Links zu wechseln. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell