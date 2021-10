Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Feuer in einer Gaststätte - Diebstahl von Diesel - Container aufgehebelt - Unfall

Ellwangen/Schrezheim: Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend im Sandfeld. Ein 66 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Mercedes gegen 20:15 Uhr auf der Burgstraße von Ellwangen kommend und wollte nach links in die Straße "Im Sandfeld" abbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einen entgegenkommenden Hyundai eines 21-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Kirchheim: Container aufgehebelt

Bislang Unbekannte brachen zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 19:00 Uhr, in einen Container ein. Durch Aufhebeln der Tür verschafften sich die Einbrecher Zutritt zum Container und entwendeten daraus Bargeld und ein Tablet. Hinweise auf die Diebe erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Schwäbisch Gmünd: Feuer in einer Gaststätte

Am Donnerstag um kurz vor 21 Uhr wurde ein Brand in einer Gaststätte in der Rechbergstraße gemeldet. Das Feuer, welches wohl aufgrund eines technischen Defektes eines Gerätes im Toilettenbereich ausbrach, konnte durch die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort kamen, schnell gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Lauchheim: Diebstahl von Diesel

Diebe zapften am Donnerstag zwischen Mitternacht und 4.30 Uhr rund 500 Liter aus einem Sattelzug ab. Dieser stand zu dieser Zeit an einem Parkplatz an der B29 im Bereich der Röttinger Höhe. Hinweise werden vom Polizeiposten Westhausen unter Telefon 07363/919040 entgegengenommen.

