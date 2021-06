Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Trampolin auf Schulhof zerstört

Bocholt (ots)

Unbekannte haben sich mutwillig am Bodentrampolin auf einem Schulhof in Bocholt-Mussum zu schaffen gemacht. Die Täter zerschnitten die Sprungoberfläche und machten das Spielgerät dadurch unbrauchbar. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Mittwoch, 02.06., 16.00 Uhr, und Montag, 07.06., 07.00 Uhr, auf einem Schulgelände an der Straße Mussumer Esch. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell