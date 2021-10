Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Container aufgebrochen - Küchenbrand - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden-Geradstetten: Unfall beim Abbiegen

In der Unteren Hauptstraße wollte eine 33-jährige Audi-Fahrerin am Donnerstagmorgen gegen 6.20 Uhr links abbiegen. Dabei übersah sei eine entgegenkommende 64-jährige Kia-Fahrerin. Bei dem Unfall entstanden geschätzte 12.000 Euro Schaden.

Waiblingen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel in der Ziegeleistraße übersah ein 57-jähriger Golf-Fahrer einen rechts neben ihm fahrenden 48 Jahre alten Mitsubishi-Fahrer. Bei dem Unfall, der sich am Donnerstag gegen 7.45 Uhr ereignete, entstand rund 3000 Euro Schaden.

Winnenden: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 28-Jähriger befuhr am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Winnenden-Süd kam er mit seinem Jaguar nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Leutenbach/Affalterbach: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Auf der L1127 ereignete sich am Donnerstag um kurz vor 17 Uhr ein Auffahrunfall, in dessen Folge drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 29-Jähriger war mit seinem Skoda zwischen Affalterbach und Weiler zum Stein unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass ein vor ihm fahrender 48-jähriger VW-Lenker anhalten musste. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden seine Beifahrerin, ein Säugling sowie der 48-Jährige leicht verletzt. Die Frau und das Kind wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Skoda musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro beziffert.

Winennden: Fußgängerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich eine 85 Jahre alte Fußgänger bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag zu. Die Frau überquerte gegen 15.30 Uhr fußläufig die Paulinenstraße, als zeitgleich eine 32-Jährige mit ihrem VW von einem dortigen Parkplatz ausparkte. Hierbei erfasste sie die Seniorin, die vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Winnenden: Unfallflucht

In der Stöckachstraße wurde ein Pkw Honda von einem unbekannten Verursacher beschädigt. Der Schaden an der Fahrertüre wurde am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr gemeldet. Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor und werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegengenommen.

Auenwald: Betrunkener Autofahrer gefährdete Lkw-Fahrer

Ein 68-jähriger Fahrer eines VW Passats befuhr am Donnerstag gegen 17.40 Uhr die K 1907 zwischen Sechselberg und Lippoldsweiler. Dabei fuhr er extrem in Schlangenlinien, kam auch leicht von der Straße ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Zudem geriet er auch auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegengekommener Lkw abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der betrunkene Autofahrer wurde später von der Polizei zuhause angetroffen. Ihm Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde zur Ermittlung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Sein Führerschein wurde eingezogen. Verkehrsteilnehmer, die von dem 68-jährigen Autofahrer gefährdet wurden, insbesondere auch der entgegengekommene Lkw-Fahrer, sollten sich zur Klärung des Vorfalls mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Aspach: Container aufgebrochen

Auf dem Gelände eines Modellsportclubs in Allmersbach am Weinberg wurde zwischen Dienstag und Donnerstagnachmittag ein Container aufgebrochen. Aus diesem wurde ein Monitor entwendet. Ein weiterer Container wurde bei einem Aufbruchsversuch beschädigt. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfall beim Fahrspurwechsel

Eine 50-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 10.30 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Kappelbergtunnel wechselte sie nach links, übersah dabei einen neben ihr fahrenden Pkw VW und stieß mit diesem seitlich zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Kernen im Remstal: Küchenbrand

Nach der Inbetriebnahme eines Gefrierschranks am Donnerstag gegen 11.20 Uhr geriet die Küche in einem Mehrfamilienhaus in der Waiblinger Straße in Brand. Die örtliche Feuerwehr war mit 22 Mann sowie ein Fahrzeug des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Das Feuer konnte von der Wehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Da die Wohnung vorläufig nicht bewohnbar ist, wurde ein Bewohner vorläufig in eine Pflegeeinrichtung untergebracht.

Schorndorf: Unfallflucht

Vor einer Brauereigaststätte in der Arnoldstraße ereignete sich am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 9.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen einen dort parkenden Ford Fiesta, beschädigte diesen und flüchtete anschließend. Er hinterließ ca. 800 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet nun die Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040.

