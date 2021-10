Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Berichtigung Pressemeldung von 15.36 Uhr

Die Unfallörtlichkeit einer Unfallflucht hat sich in Kernen im Remstal und nicht in Fellbach ereignet. Hier die Klarmeldung:

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Eine 22-jährige Ford-Fahrerin beabsichtigte am Mittwoch gegen 17.45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Karlstraße in Rommelshausen einzuparken. Zeitgleich fuhr ein Mercedes-Fahrer rückwärts und beschädigte den Ford. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher flüchtete nach dem Vorfall. Nun bittet die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

