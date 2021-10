Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Blechschaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden von etwa 8.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen entstanden. Gegen 06:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger mit seinem Hyundai die Mutlanger Straße in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Kurz nach der Einmündung der Franz-Konrad-Straße bildete sich ein Rückstau, den der 24-Jährige zu spät wahrnahm. Er fuhr daraufhin dem PKW eines 37-jährigen auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes prallte dieser gegen den davorstehenden Opel eines 29-Jährigen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Auffahrunfall

Am Donnerstag um kurz vor 7 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall an der Anschlussstelle Affalterried. Ein 54-jähriger Lenker eines VW Tiguan wollte auf die B29 einfahren, musste jedoch aufgrund des Verkehrs anhalten. Eine nachfolgende 58-jährige Renault-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Stödtlen: Unfallflucht

Am Mittwochabend gegen 23:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker die Birkenzeller Straße in Richtung Ellenberg. In einer dortigen Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang nicht bekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den dortigen Gehweg und prallte am Friedhofsparkplatz gegen einen Metallpfosten. Danach stieg der etwa 45-Jahre alte Fahrer aus seinem blauen Skoda aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Tannhausen unter der Rufnummer 07964/330001

