POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Unwetterlage

Polizei Aalen: (ots)

Die starken Sturmböen am Donnerstagvormittag hielten die Hilfsdienste, Polizei und Energieversorger auf Trapp und verursachten auch Sachschäden. Beim Polizeipräsidium Aalen wurden im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr über 60 entspechende Ereignisse gemeldet. Diese waren überwiegen im Rems-Murr-Kreis, gefolgt von dem Landkreis Schwäbisch und dem Ostalbkreis.

Bei den Einsätzen handelte sich um umgestürzte Baum und herabgefallene Äste, die die Fahrbahnen blockierten oder auch Autos beschädigten. In Fellbach wurde durch umgestürzte Bäume gleich vier Autos beschädigt. Von Dächern stürzten Ziegel oder Wellbleche. So musste z.B. in Waiblingen die Bahnhofstraße kurzfristig wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt werden, die ein vom Sturm gelöstes Blechdach sicherten bzw. demontieren mussten. An einem Motorrad entstand Sachschaden, das durch eine Windböe in Waiblingen umgeworfen wurde. Die Gaildorfer Innenstadt war stromlos, wobei auch Ampelanlagen ausfielen. Kreisübergreifend folgen z.B. Trampoline, Bauzäune oder Verkehrszeichen auf Fahrbahnen, blockierten diese oder Fahrzeuge schrammten.

Verletzte Personen waren nach bisherigem Erkenntnisstand nicht zu beklagen.

