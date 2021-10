Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Auto mutwillig beschädigt - Fahrradfahrerin auf Bundesstraße - gefährlich Überholt - Einbruch - Unfälle

Backnang: Feuerwehreinsatz

Am Mittwochnachmittag gegen 15.40 Uhr rückte die örtliche Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 24 Mann zu einem Löscheinsatz aus, nachdem in einem Mehrfamilienhaus im Dresdener Ring der Alarm wegen eines Küchenbrandes einging. Letztlich musste die Feuerwehr lediglich angebranntes Essen von einem eingeschalten Herd nehmen und die betroffene Wohnung von dem Qualm befreien. Es wurde bei dem Einsatz niemand verletzt und es entstand auch kein Gebäudeschaden.

Backnang: Gefährlich überholt

Ein Linienbus stoppte am Mittwoch gegen 7.10 Uhr in der Bahnhofstraße bei der Schillerschule, um einem Fußgänger das Queren der Fahrbahn zu ermöglichen. Zeitgleich überholte ein roter Kleinwagen den Linienbus. Der Fußgänger blieb bei dem Vorfall unverletzt. Zeugen des Vorfalls, die weitere Hinweise auf das Auto bzw. auf den Fahrzeugführer geben können, sollten sich bitte bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

Backnang: Auto beschädigt

Ein bei der Schlachthofstraße auf dem Parkplatz der Stadtwerke abgestellter Pkw Hyundai wurde mutwillig beschädigt. Unbekannte haben am Auto eines Pflegdienstes eine Flüssigkeit in das Schloss eingebracht, welches dabei zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zur Tat, die zwischen 11. Oktober und 20. Oktober verübt wurde, wird von der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 erbeten.

Winnenden: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Eine 36-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 16:45 Uhr die Leutenbacher Straße. Hier ordnete sie sich auf einen Linksabbiegestreifen in Richtung eines Betriebsgeländes ein. Als sie sich umentschloss und doch geradeaus weiterfahren wollte, übersah sie beim Fahrstreifenwechsel den mittlerweile recht neben ihr fahrenden Mercedes-Benz einer 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand Sachschaden von rund 6.500 Euro.

Fellbach: MTB-Fully entwendet

Aus einem Kellerraum eines Wohnkomplexes in der Haller Straße wurde am Mittwoch ein Fahrrad entwendet. Der Dieb brach dort einen Kellerraum auf und erbeutete daraus ein Mountainbike der Marke Carver Drift 270AM im Wert von ca. 2000 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Vorfahrt missachtet

Eine 33-jährige Toyota-Fahrerin fuhr am Mittwoch kurz nach 16 Uhr an der Anschlussstelle Fellbach Süd von der Bundesstraße 14 ab und bog anschließend nach links in die Rommelhauser Straße in Richtung Kernen ab. Sie missachtete dabei die Vorfahrt und stieß mit einem 37-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Schorndorf: Unfall am Kreisverkehr

Ein 69-Jähriger fuhr am Mittwoch gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw in den Kreisverkehr am Kahlaer Platz ein. Dabei übersah er einen bereits im Kreisel fahrenden 17-jährigen Fahrer einer KTM. Durch den Zusammenstoß entstand etwa 2000 Euro Schaden. Der Jugendliche blieb unverletzt.

Urbach: Unfall beim Rückwärtsfahren

In der Schurwaldstraße fuhr am Mittwoch gegen 19.40 Uhr eine 57-Jährige mit ihrem Dacia rückwärts. Dabei stieß sie gegen einen VW Golf. Es entstand rund 4500 Euro Schaden.

Schorndorf: Unfall wegen Ölspur

Ein 67-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr mit seiner Harley Davidson die Rudersberger Straße in Miedelsbach. Dabei rutschte er auf einer Ölspur weg, stürzte und verletzte sich leicht. An dem Motorrad entstand zudem rund 1500 Euro Schaden.

Winterbach/Remshalden: Doppel falsch fahrende Fahrradfahrerin

Doppelt falsch war am Mittwochmittag eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad unterwegs. Sie befuhr gegen 13.20 Uhr nicht nur verbotener Weise die B29 zwischen den Anschlussstellen Winterbach und Remshalden, sondern dies auch noch auf der falschen Richtungsfahrbahn. Damit war sie als "Geisterfahrerin" Richtung Stuttgart unterwegs, sodass sie mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf meldeten. Die Frau konnte durch eine Polizeistreife auf der B29 festgestellt und von der Fahrbahn geholt werden. Da sie Verhaltensauffälligkeiten zeigte, wurde sie vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht.

Urbach: Unfall an Grundstücksausfahrt

Ein 35-jährige BMW-Fahrerin fuhr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr aus einem Grundstück in die Augustenstraße aus. Dabei übersah sei eine 44-jährige Jeep-Fahrerin. Durch die folgende Kollision entstand Sachschaden von circa 3500 Euro.

