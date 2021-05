Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (30.04.) wurde im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 10:30 Uhr ein Fahrzeug durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der schwarze Seat Ibiza war in dieser Zeit auf dem Parkplatz Weberstraße in Höhe der Hausnummer 62 geparkt. Nach Ende der Parkzeit wurden vorne im Bereich des seitlichen rechten Kotflügels Beschädigungen festgestellt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell