Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Kreis Konstanz) Raser fliegt aus Autobahnkurve (01.09.2021)

Singen (ots)

Viel zu schnell unterwegs war ein Autofahrer, der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr einen Unfall auf der Autobahn 81 zwischen dem Kreuz Hegau und der Überleitung zur Autobahn 98 Singen gebaut hat. Ein 24-jähriger kam wegen überhöhter Geschwindigkeit mit einem über 400 PS starken BMW M2 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte eine Leitplanke und kam im Anschluss im Seitenbankett zum Stehen. Am Sportwagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt.

