Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Die Spezialisten der Verkehrspolizei haben am Samstagabend im Stadtteil Neuenheim ein verkehrsunsicheres Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der aufgemotzte BMW fiel einer Polizeistreife des Polizeireviers Heidelberg-Nord gegen 20 Uhr in der Uferstraße auf und wurde zur Kontrolle angehalten. Bei der Überprüfung stellten die Beamten bereits zahlreiche technische Veränderungen festgestellt, weshalb die Spezialisten der EG Poser hinzugezogen wurden. Diese stellten das Fahrzeug zunächst sicher und ließen es zur Dienststelle abschleppen. Bei einer intensiven Überprüfung des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass unzulässige Veränderungen am Fahrwerk vorgenommen worden waren sowie eine nicht eingetragene Rad-/ Reifenkombination angebracht war. Dadurch schleiften die Reifen ständig an den Innenseiten der Radkästen, sodass hier bereits das blanke Metall zum Vorschein kam. Darüber hinaus waren unzulässige Xenon-Scheinwerfer eingebaut, die nicht ordnungsgemäß funktionierten und eine Bremse wies einen Defekt aufgrund unsachgemäßer Montage auf. Diese Mängel führten zur Einstufung als verkehrsunsicheres Fahrzeug. Die zuständige Zulassungsstelle wurde zur zwangsweisen Stilllegung des BMW informiert.

Der Mann sieht nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die StVZO entgegen. Zudem hat er die Kosten für Stilllegung, Gutachten sowie die Abschleppkosten zu tragen.

