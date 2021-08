Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Alkohol und Spülmittel aus Kellerraum entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim-Rheinau (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag aus dem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Hockenheimer Straße mehrere Flaschen Wodka und Spülmittel entwendet. Der Unbekannte gelangte über die unverschlossene Hauseingangstür in das Mehrparteienhaus und beschädigte mit einem Bolzenschneider das Schloss eines Kellerabteils. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf rund 80 Euro. Zeugen, welche etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau (Tel.: 0621/83397-0) in Verbindung zu setzen.

