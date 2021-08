Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch

In der Nacht zu Samstag, 07.08.2021 steigt eine 34-jährige Frau gegen 03:00 Uhr durch ein vergittertes Fenster in ein Haus in der Wiesenstraße ein. Bewohner bemerken dies und verständigen die Polizei.

