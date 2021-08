Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Raub

Lippe (ots)

Am Samstag, 07.08.2021, will eine 78-jährige Frau Bargeld an einem Bankautomaten in der Langen Straße abheben. Nach der Eingabe ihrer PIN wird die Dame von zwei männlichen Tätern vom Automaten weggedrängt. Beide Täter flüchten anschließend mit einer höheren Bargeldsumme. Einem aufmerksamen Zeugen gelingt es, einen der Täter zu verfolgen und festzuhalten. Der 21-jährige polizeibekannte Täter wird festgenommen. Das Bargeld werfen die Täter während der Flucht in eine Mülltonne, wo es sichergestellt werden kann.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell